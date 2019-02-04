Движение в область по Липецкой улице полностью восстановлено

Фото: vk.com/ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА РАЙОНОВ БИРЮЛЕВО В ЮАО
Автомобильное движение по Липецкой улице столицы по направлению в область полностью восстановили. Об этом сообщает ЦОДД в Twitter.
Затруднения движения на участке возникли днем 4 февраля. Причиной ограничения стало скопление воды. Для поездок в центр города водителям советовали пользоваться Варшавским или Каширским шоссе.
Спустя некоторое время движение удалось частично восстановить. Автомобили пускали партиями по 10–20 машин, однако съезды с МКАД оставались перекрытыми. За движением на Липецкой улице следили три экипажа патруля.
В течение дня специалисты ЦОДД отмечали затруднения на внутренней стороне МКАД перед Липецкой улицей, а также на Каширском шоссе – в сторону центра.
Движение машин в сторону МКАД было организовано по дублеру Липецкой улицы, а в сторону центра – по Загорьевскому проезду.
Кроме того, съезды и с внешней, и с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу в центр были перекрыты.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.