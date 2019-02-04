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15:05

Движение в область по Липецкой улице полностью восстановлено

транспорт дороги авто

15:05

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Фото: vk.com/ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА РАЙОНОВ БИРЮЛЕВО В ЮАО

Автомобильное движение по Липецкой улице столицы по направлению в область полностью восстановили. Об этом сообщает ЦОДД в Twitter.

Затруднения движения на участке возникли днем 4 февраля. Причиной ограничения стало скопление воды. Для поездок в центр города водителям советовали пользоваться Варшавским или Каширским шоссе.

Спустя некоторое время движение удалось частично восстановить. Автомобили пускали партиями по 10–20 машин, однако съезды с МКАД оставались перекрытыми. За движением на Липецкой улице следили три экипажа патруля.

В течение дня специалисты ЦОДД отмечали затруднения на внутренней стороне МКАД перед Липецкой улицей, а также на Каширском шоссе – в сторону центра.

Движение машин в сторону МКАД было организовано по дублеру Липецкой улицы, а в сторону центра – по Загорьевскому проезду.

Кроме того, съезды и с внешней, и с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу в центр были перекрыты.

Движение по Липецкой улице в центр перекрыто

транспорт дороги авто

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