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13:47 (обновлено 04.02.2019 14:30)

Движение в сторону области по Липецкой улице частично восстановлено

транспорт дороги авто

13:47

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Фото: ЦОДД

Движение транспорта в сторону области по основному ходу Липецкой улицы частично восстановили, говорится в сообщении в микроблоге ЦОДД в Twitter.

"Автомобили пускают партиями по 10–20 машин. В центр и съезды с МКАД все еще перекрыты", – говорится в сообщении.

Специалисты ЦОДД отмечают затруднения движения в районе Липецкой улицы. "Сложно проехать на внутренней стороне МКАД перед улицей Липецкая, на Каширском шоссе в сторону центра. Попасть на машине в центр быстрей по Варшавскому шоссе", – говорится в сообщении. Водителей призвали планировать свой маршрут заранее.

В сторону МКАД движение транспорта организовано по дублеру Липецкой улицы. В сторону центра движение организовали по Загорьевскому проезду.

Съезды и с внешней и с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу в центр города перекрыты.

Около остановки "Загорье" задерживаются несколько маршрутов наземного городского транспорта.

"На улице Липецкая около остановки "Загорье" задерживаются автобусы №289, 690, 701, 717, 796, 901; троллейбусы №11, 11к. Маршруты временно изменены", – говорится в сообщении Мосгортранса в Twitter.

Ранее сообщалось, что причиной ограничения стало скопление воды.

транспорт дороги авто

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