Более 950 тыс пассажиров отправились с Центрального вокзала Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Центральный вокзал Москвы стал самым популярным у горожан – за 2024 год с него отправились более 950 тысяч пассажиров, пишет пресс-служба Дептранса.

Каждый день отсюда отправляются более 9 тысяч человек, рассказал заммэра Максим Ликсутов. Он добавил, что от автовокзала можно отправиться по 46 направлениям.

Зздесь есть залы ожидания, комнаты для ухода за ребенком, камеры хранения, точка Wi-Fi, аренда зарядок, круглосуточная гостиница, кафе и аппараты с едой и напитками.

Популярностью у горожан также пользуются и другие виды транспорта. Так, в 2024 году электрические суда, курсирующие по Москве-реке, прошли расстояние свыше 460 тысяч километров, что эквивалентно 72 земным радиусам, а также совершили 47 тысяч рейсов.

