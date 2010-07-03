Автоэксперт оценил инициативу ГИБДД исключить "площадку" из экзамена на права

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Автоэксперт Роман Гуляев в разговоре с Москвой 24 прокомментировал инициативу Госавтоинспекции, которая планирует исключить "площадку" при сдаче на права с октября 2020 года. По мнению специалиста, в нововведении "есть логика".

"Скорее всего, это сделано для того, чтобы экономить время сдачи экзаменов. Действительно, "площадка" как экзамен устарела: ее очень просто заучить, она проверяет только первоначальные навыки. "Площадку" сдают многие, а "город" сдают не все, поэтому ГИБДД решила исключить экзамен", – пояснил Гуляев.





Роман Гуляев автоэксперт На "площадке" простое и стабильное движение. Не то чтобы это нужная мера, но в ней есть логика. В ГИБДД есть статистика, насколько люди проходят ее с первого раза. Исходя из этого делают какие-то выводы, поэтому и было принято решение ее исключить.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках.

"ГИБДД России сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D", – сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

Он добавил, что проект сейчас находится на стадии подписания премьер-министром. Ожидается, что он вступит в силу с 1 октября 2020 года.

Ранее в ГИБДД предложили ввести единый экзамен на права, объединив "площадку" и "город". В ГИБДД отмечали, что это улучшит подготовку будущих водителей и сократит аварийность на дорогах.

В МВД России до этого рассказывали, какие ошибки чаще всего допускают будущие водители, сдавая экзамен на водительские права на "площадке" и в "городе".

Во время практического экзамена на "площадке" наибольшие сложности вызывают эстакада, параллельная парковка и заезд в бокс задним ходом. На практическом экзамене в условиях дорожного движения ("город") кандидаты в водители нередко забывают подать сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом или остановкой. Многие также демонстрируют неуверенное управление машиной.

Обучаться в автошколе на управление автомобилем или мотоциклом можно с 16 лет. Сдать экзамен на категорию М и подкатегорию А1 можно также с 16 лет, на категории В и С – с 17 лет. Но получить права и начать управлять ТС можно только с 18 лет.

Водительское удостоверение действует 10 лет с момента оформления. После получения национальных водительских прав можно оформить международное водительское удостоверение.



Соболева Илона