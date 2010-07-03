"Площадку" планируют исключить из экзамена на права

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Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.
"ГИБДД России сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D", – заявил Гиляков.
Он добавил, что проект сейчас находится на стадии подписания премьер-министром. Ожидается, что он вступит в силу с 1 октября 2020 года.
Ранее в ГИБДД предложили ввести единый экзамен на права, объединив "площадку" и "город". В ГИБДД отмечали, что это улучшит подготовку будущих водителей и сократит аварийность на дорогах.
В МВД России до этого рассказывали, какие ошибки чаще всего допускают будущие водители, сдавая экзамен на водительские права на "площадке" и в "городе".
Во время практического экзамена на "площадке" наибольшие сложности вызывают эстакада, параллельная парковка и заезд в бокс задним ходом. На практическом экзамене в условиях дорожного движения ("город") кандидаты в водители нередко забывают подать сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом или остановкой. Многие также демонстрируют неуверенное управление машиной.
Обучаться в автошколе на управление автомобилем или мотоциклом можно с 16 лет. Сдать экзамен на категорию М и подкатегорию А1 можно также с 16 лет, на категории В и С – с 17 лет. Но получить права и начать управлять ТС можно только с 18 лет.
Водительское удостоверение действует 10 лет с момента оформления. После получения национальных водительских прав можно оформить международное водительское удостоверение.
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