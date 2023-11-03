Всероссийская конференция по транспортной безопасности пройдет в Москве 13 ноября

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Всероссийская конференция по транспортной безопасности "Информационная безопасность. Транспортная безопасность. Импортозамещение" пройдет в здании правительства города Москвы 13 ноября. Об этом сообщается на сайте комиссии общественного совета (ОС) при Минтрансе РФ по вопросам транспортной безопасности.

Деловую программу конференции откроет заседание ОС при Минтрансе России. Планируется, что в мероприятии примут участие члены Госдумы, министерства транспорта РФ, Минцифры, МВД России, Ространснадзора, отраслевых организаций, а также эксперты в информационной безопасности.



В частности, в ходе первой сессии, посвященной информационной безопасности, присутствующие обсудят вопросы защиты объектов транспортной отрасли, в том числе – защиты от компьютерных атак, а также импортозамещения средств обеспечения защиты информации.

На другой главным вопросом станет не только тематика транспортной безопасности и импортозамещения, но и вопросы противодействия беспилотникам. На последней сессии также обсудят вопросы снижения аварийности на российских дорогах.

"В рамках конференции будет работать выставочная экспозиция инновационных разработок и достижений ведущих отечественных предприятий – производителей оборудования и разработчиков ПО для транспортной отрасли", – уточнили в пресс-службе комиссии.

Ранее сенатор Артем Шейкин предложил замазывать лица пассажиров автомобилей при фотофиксации автоштрафов. С такой инициативой он обратился к начальнику ГУ ОБДД МВД РФ Михаилу Черникову, поскольку фотографирование других лиц, помимо водителя, незаконно.

Как объяснил сенатор, фотографии пассажиров, попадая в открытый доступ, не только нарушают частную жизнь граждан, но еще и используются мошенниками в сервисах продажи персональных данных при выдаче запросов по номеру автомобиля.

Минтранс Московской области увеличил число камер видеонаблюдения на дорогах