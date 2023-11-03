ЦОДД спрогнозировал интенсивное движение на дорогах столицы перед Днем народного единства

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Перед Днем народного единства движение на столичных дорогах будет интенсивнее, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным аналитиков ЦОДД, 3 ноября на дорогах будет на 20–30 тысяч больше автомобилей, чем в прошлую пятницу.

Ожидается, что скорость движения будет медленнее на МКАД и ТТК, а также на магистралях на выезде из города. В частности, на Липецкой улице, на Варшавском шоссе, на Ярославском и Щелковском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

С учетом сокращенного рабочего дня выезд лучше планировать до 15:00 или после 20:00. В данный промежуток времени лучше пользоваться городским транспортом. После 20:00 дороги разгрузятся.

Уже в понедельник, 6 ноября, на дорогах будет свободно – на уровне обычного воскресенья.

Ранее сообщалось, что ограничение движения будут вводить на съезде с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект с 23:00 до 07:30 с 1 по 6 ноября. Автомобилистов попросили заранее прокладывать альтернативный маршрут, быть внимательными и ориентироваться на знаки.

С 16 октября по 16 декабря закрыли одну полосу на участке Варшавского шоссе – от владения 179, строения 1, до владения 188. С 16 октября по 26 ноября движение перекрыли на участке Московского скоростного диаметра – от Лихоборской набережной до Гостиничной улицы.



Движение на Юго-Восточной хорде МСД ограничили до 16 ноября