Москвичей предупредили об ограничении движения на съезде с ТТК на Кутузовский проспект

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ограничение движения будут вводить на съезде с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в ночное время с 1 по 6 ноября. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"В связи с проведением строительных работ с 1 по 6 ноября каждую ночь, с 23:00 до 07:30, будет временно закрыто движение на съезде с внутренней и внешней сторон Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект (в сторону области)", – сообщается в публикации.

Автомобилистов попросили заранее прокладывать альтернативный маршрут, быть внимательными и ориентироваться на знаки.

До этого стало известно, что в нескольких округах столицы временно изменилось движение транспорта. Причиной являются реконструкция трамвайных путей, строительные работы и проведение киносъемок.

С 16 октября по 16 декабря закрыли одну полосу на участке Варшавского шоссе – от владения 179, строения 1 до владения 188. С 16 октября по 26 ноября движение перекрыли на участке Московского скоростного диаметра – от Лихоборской набережной до Гостиничной улицы.



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