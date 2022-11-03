Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

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В аэропортах Москвы в ночь на четверг, 3 ноября, задержали и отменили почти 50 рейсов.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Домодедово задержаны три рейса и отменено семь.

Во Внуково задержали и отметили по четыре рейса. Также в Шереметьево задержали шесть рейсов и 22 отменили.

Ранее "Аэрофлот" временно приостановила онлайн-регистрацию на рейсы из-за проведения технических работ. Ограничение распространяется на рейсы под кодом SU с номерами 5400–5799 и 5950–6999 авиакомпаний "Аврора" и "Россия".



"Аэрофлот" приостановил онлайн-регистрацию на рейсы с 26 октября

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