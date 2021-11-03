Движение на Замоскворецкой линии метро вводится в график после сбоя

На Замоскворецкой линии метро поезда следуют с увеличенными интервалами

Поезда на центральном участке Замоскворецкой линии московского метро следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение <...> вводится в график", – говорится в сообщении.

Позднее в департаменте уточнили, что поезда начали следовать в соответствии с расписанием.

Ранее сообщалось, что участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники", который был закрыт с 29 по 31 октября, открыли для пассажиров.