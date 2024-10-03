Сотрудники МЧС России достали автомобиль из Невы

Видео: vk.com/@mchs_st.peterburg

Питерские спасатели достали автомобиль из Невы, передает пресс-служба МЧС России.

Согласно данным ведомства, на Васильевском острове автомобиль съехал в воду, в салоне в этот момент никого не было. В результате инцидента пострадавших нет.

Отмечается, что водолазы МЧС работали на 4-метровой глубине, легковушку удалось вытащить на берег с помощью автокрана.

Ранее в Туве сотрудники МЧС вытащили грузовик с пассажирами. Компания людей на грузовике хотела переехать вброд реку, однако они не рассчитали ее глубину и застряли. Сильное течение грозило перевернуть машину. Люди были вынуждены забраться на крышу и звать на помощь.