03 октября, 14:55Транспорт
Сотрудники МЧС России достали автомобиль из Невы
Видео: vk.com/@mchs_st.peterburg
Питерские спасатели достали автомобиль из Невы, передает пресс-служба МЧС России.
Согласно данным ведомства, на Васильевском острове автомобиль съехал в воду, в салоне в этот момент никого не было. В результате инцидента пострадавших нет.
Отмечается, что водолазы МЧС работали на 4-метровой глубине, легковушку удалось вытащить на берег с помощью автокрана.
Ранее в Туве сотрудники МЧС вытащили грузовик с пассажирами. Компания людей на грузовике хотела переехать вброд реку, однако они не рассчитали ее глубину и застряли. Сильное течение грозило перевернуть машину. Люди были вынуждены забраться на крышу и звать на помощь.