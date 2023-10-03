На российско-литовской границе введут новый порядок для формирования очереди грузовиков

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На пункте пропуска "Чернышевское" в Калининградской области вводится новый порядок формирования очереди грузовых автомобилей. На международном автомобильном пункте пропуска на российско-литовской границе с 11 октября можно будет зарезервировать очередь не только очно, но и заранее при помощи электронного сервиса.

Из-за ограничений со стороны Литвы на переходе будут пропускать только пять грузовиков в час – 120 в сутки. Через сервис электронной очереди будет доступно лишь 2 места в час. Еще 3 места можно бронировать в терминале возле самого пункта пропуска при личном обращении, пишет "Интерфакс" со ссылкой на калининградский Минтранс.

Дополнительные места станут доступны, как только Литва увеличит количество пропускаемого транспорта. Еще с 1 сентября в "Чернышевском" запустили систему электронной очереди на въезд в Литву для грузового автотранспорта. Затем власти Калининграда попросили федеральный Минтранс временно приостановить работу сервиса из-за многочисленных жалоб.

Литва, выполняя решения Еврокомиссии о санкциях, с 3 июля ужесточила контроль за транзитом грузов из России и Белоруссии. Сейчас грузовики могут проходить оформление только на МАПП "Чернышевское". Ранее губернатор Калининградской области заявил, что ограничения на въезд автомобилей с российскими номерами в Литву не касаются проезда по упрощенным транзитным документам.

Вместе с этим литовские таможенники обязали всех владельцев российских автомобилей вывезти транспорт из страны в течение полугода. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ограничения на въезд в страны Евросоюза с российскими номерами проявлением нацизма.

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