В ночь на 5 октября ограничат движение в Проектируемом проезде №5464

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Чертаново Северное в ночь на 5 октября ограничат и перекроют движение на участке Проектируемого проезда №5464 из-за проведения киносъемок. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

"С 20:00 4 октября до 5:00 5 октября будет перекрыто движение в Чертаново Северном в связи с проведением киносъемок", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что кратковременные перекрытия введут в микрорайоне Чертаново Северное на участке Проектируемого проезда №5464 от корпуса 805 до дома 2, корпуса 201. Также в этот период на данном участке ограничат движение по одной полосе.

Ранее сообщалось, что с 5 октября по 30 ноября из-за проведения инженерных работ ограничат движение транспорта в 5-м Новоподмосковном переулке.