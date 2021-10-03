Единому диспетчерскому центру метро исполнилось 2 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Единому диспетчерскому центру метро исполнилось два года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.
В ведомстве уточнили, что больше 900 сотрудников центра работают 24/7. Они управляют всеми ключевыми системами метро дистанционно и в режиме онлайн, а также следят за жизнью подземки и реагируют на любые изменения.
"Да, это те самые люди, которые открывают дополнительные кассы и запускают резервные эскалаторы, когда они так нужны", – говорится в сообщении.
Единый диспетчерский центр был открыт в 2019 году Сергеем Собяниным и стал ключевым звеном для работы городского рельсового транспорта.
"За два года работники ЕДЦ решили свыше 1500 инцидентов различной степени сложности и обеспечили соблюдение графика движения поездов метро на 99,98%. В ближайших планах – интеграция в ЕДЦ всего пригородного ж/д транспорта", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее сообщалось, что новый центр подбора персонала транспортного комплекса столицы открыли в вестибюле станции метро "Черкизовская".
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