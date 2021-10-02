Более 260 машинистов подготовили для работы на новом участке БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев
Более 260 новых машинистов будут работать на новом участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"Все они – выпускники Корпоративного университета транспортного комплекса: с начала года там подготовили 378 машинистов", – говорится в сообщении.
В Дептрансе отметили, что они прошли подготовку и практиковались на интерактивных симуляторах и подвижном составе. В ближайшее время их устроят в штат одного из депо, которое будет обслуживать новый участок БКЛ.
Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в настоящее время в метро работают более 5,5 тысячи сотрудников.
"Благодаря поддержке мэра Москвы мы расширяем метро впечатляющими темпами: Большая кольцевая линия не только улучшит транспортную доступность для миллионов пассажиров, но и создаст новые рабочие места для молодых специалистов, поэтому всех желающих стать машинистом ждем в нашей команде", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.
Ранее сообщалось, что к открытию десяти новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) в столичном метро обновят схемы и элементы навигации, всего планируется установить более 90 тысяч различных указателей.
Во всех вагонах поездов и на колоннах экстренного вызова заменят схемы метро, а также обновят элементы навигации в вестибюлях и на платформах станций метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК).
Москвичам рассказали, когда откроют 10 новых станций БКЛ
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