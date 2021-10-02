На станции метро "Черкизовская" открылся центр подбора персонала транспортного комплекса

Фото: Дептранс Москвы
Новый центр подбора персонала транспортного комплекса столицы открыли в вестибюле станции метро "Черкизовская". Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"Центр удобно расположен в шаговой доступности от крупных транспортных узлов. В нем есть электронная очередь, стойки для консультаций и зона ожидания", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в центре желающие могут узнать о вакансиях московского транспорта, проконсультироваться и заполнить анкету, пройти собеседование, получить информацию об этапах трудоустройства.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что к 2025 году в метрополитене добавится еще 10 тысяч рабочих мест.
"Чтобы трудоустройство в транспортный комплекс стало удобнее, мы открыли пятый центр подбора персонала, где сотрудники проконсультируют и помогут на всех этапах. Уверены, что сюда будет обращаться большое количество потенциальных работников, а мы планируем увеличить количество центров", – приводит приводятся в сообщении слова Ликсутова.
Ранее сообщалось, что в октябре вторая женская группа закончит учебу на машиниста электропоезда. Сейчас новой профессии учатся 42 девушки. Среди них стюардесса, директор магазина, мастер спорта, сотрудник таможни и полицейский. Обучение стартовало в марте этого года. Девушки проходят подготовку в смешанных группах вместе с мужчинами.
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