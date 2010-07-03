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Москва 24

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00:45

Компенсационные автобусы пустят на участке Голицыно – Звенигород 4, 8 и 9 октября

транспорт общество

00:45

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Фото: Москва 24

Компенсационные автобусы запустят в утренние часы 4, 8 и 9 октября на маршруте Голицыно – Звенигород Белорусского направления МЖД. Об этом сообщает пресс-служба АО "ЦППК".

"Будут курсировать компенсационные автобусы, для проезда необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК, действительные на маршруте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие дополнительных маршрутов связано с изменением расписания поездов на Белорусском направлении МЖД.

В компании просят пассажиров учитывать актуальную информацию при планировании поездок. Ознакомиться с действующим расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте, на железнодорожных станциях, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее стало известно об изменениях расписания на Ярославском направлении МЖД. Обновленный график вводится в связи с работами по обслуживанию и модернизации ж/д инфраструктуры.

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транспорт общество

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