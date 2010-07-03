Временно изменится расписание ряда электричек Ярославского направления МЖД

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Расписание нескольких электричек Ярославского направления МЖД изменится с 5 по 10 и с 12 по 13 октября. Изменения связаны с работами по обслуживанию и модернизации ж/д инфраструктуры, сообщает пресс-служба магистрали.

5, 6, 12 и 13 октября работы пройдут на участке Пушкино – Софрино. В эти дни из расписания выведут несколько поездов, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Пушкино, Красноармейск, Софрино, Сергиев Посад и Александров.

С 7 по 10 октября работы будут вестись в ночное время на участке Москва – Лосиноостровская. В связи с этим несколько поездов не выйдут на маршрут Москва – Мытищи и Москва – Пушкино.

У некоторых составов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Поезда будут следовать по соседним путям. Пассажиров попросили заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Ранее по 11 ноября изменилось расписание электричек Казанского направления МЖД. На нескольких участках, в том числе в Московской и Рязанской областях, пройдут плановые работы по обслуживанию ж/д полотна.