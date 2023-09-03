В столичных аэропортах задержано и отменено более 30 рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в общей сложности задержано и отменено 33 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

По информации на 06:20 по московскому времени, в аэропорту Внуково задержано 2 рейса, 6 отменено, в Домодедово задерживаются 10 рейсов, еще 14 отменены, в Шереметьево задержан один рейс.

В ночь на 3 сентября в московских аэропортах было задержано и отменено свыше 40 рейсов. О причинах задержек не сообщалось.

Ранее сообщалось, что опытный образец самолета Sukhoi Superjet-100 с максимальным импортозамещением комплектующих совершил свой второй полет в Комсомольске-на-Амуре.