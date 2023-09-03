Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано и отменено в общей сложности 42 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, по информации на 00:25 по московскому времени, во Внуково задержано 5 рейсов и 6 отменено, в Домодедово – 8 рейсов задержано и 17 отменено, в Шереметьево наблюдается задержка 6 рейсов.

Ранее сообщалось, что опытный образец самолета Sukhoi Superjet-100 с максимальным импортозамещением комплектующих совершил свой второй полет в Комсомольске-на-Амуре.

До этого стало известно, что жители и гости Москвы смогут получить кешбэк в 10 рублей, оплачивая проезд в общественном транспорте города по биометрии с помощью карты "Мир".