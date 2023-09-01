Трамваи на Шаболовке будут останавливаться в новых местах с 4 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Трамваи № 14, 26, 47 будут останавливаться в новых местах на Шаболовке с 4 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Так, остановки "Фабрика "Ударница", "Метро "Шаболовская" в обе стороны перенесли на новые приподнятые платформы. Помимо этого, остановка "Улица Лестева" в сторону Серпуховского Вала переносится к улице Лестева, в сторону метро "Шаболовская" – к улице Шухова.

В сообщении напомнили, что на Шаболовке завершается благоустройство. Трамваи там будут останавливаться у удобных приподнятых платформ.

Ранее сообщалось, что количество трамваев, которые каждый день курсируют по столичным улицам, за год выросло почти на 20%. Ежедневно на 35 городских маршрутов выходят 500 трамваев.

Также в Москве оборудовали первые 30 автоматизированных трамвайных стрелок. Шкафы для управления автоматизированными стрелками установили на проспекте Мира, в районах Богородское, Метрогородок, Черемушки и некоторых других местах города. Впоследствии умной системой оборудуют и сами трамваи.

Москвичам рассказали о развитии трамвайного транспорта в столице