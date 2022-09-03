Трамваи задерживаются на шоссе Энтузиастов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарин

Трамваи трех маршрутов задерживаются на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На шоссе Энтузиастов (в районе остановки "Метро Шоссе Энтузиастов") задерживаются трамваи № 36, 37 и 43", – говорится в сообщении.

Отмечается, что маршруты временно изменены. Пассажирам рекомендовано следить за объявлениями водителей.

В конце июля на шоссе Энтузиастов задерживались трамваи из-за скопления воды на путях. Большое количество осадков из-за ливня скопилось в районе остановки "Метро "Авиамоторная".

До этого несколько трамваев задерживались на пересечении улиц Краснобогатырская и Просторная на востоке столицы из-за аварии на путях. Маршруты были временно изменены. Затем движение оперативно восстановили.