Москвичам рекомендовали выезжать за город после 20:00

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Москвичам рекомендовали в пятницу выезжать за город после 20:00, чтобы избежать заторов. Как рассказали в телеграм-канале столичного Дептранса, загруженность на дорогах оценивается в 6 баллов, в час пик ожидается до 8 баллов.

"Сложнее всего сейчас проехать на внутренней стороне МКАД от Варшавского шоссе до улицы Капотни, на 90-м километре МКАД в обе стороны и на Рижской эстакаде в обе стороны", – говорится в сообщении.

Согласно статистике ЦОДД, 2 сентября по дорогам столицы проехало 3,25 миллиона автомобилей, на каждое такси приходится в среднем 13–15 заказов, в начале сентября горожане стали чаще пользоваться каршерингом – на 13%.

Ранее сообщалось, что привычный уровень загруженности дорог с заторами до 9 баллов вернется в Москву в середине сентября. В Центре организации дорожного движения призвали водителей быть внимательнее на дорогах, так как на улицах увеличится число детей.