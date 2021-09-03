Москвичам рекомендовали выезжать за город после 20:00

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Москвичам рекомендовали в пятницу выезжать за город после 20:00, чтобы избежать заторов. Как рассказали в телеграм-канале столичного Дептранса, загруженность на дорогах оценивается в 6 баллов, в час пик ожидается до 8 баллов.
"Сложнее всего сейчас проехать на внутренней стороне МКАД от Варшавского шоссе до улицы Капотни, на 90-м километре МКАД в обе стороны и на Рижской эстакаде в обе стороны", – говорится в сообщении.
Согласно статистике ЦОДД, 2 сентября по дорогам столицы проехало 3,25 миллиона автомобилей, на каждое такси приходится в среднем 13–15 заказов, в начале сентября горожане стали чаще пользоваться каршерингом – на 13%.
Ранее сообщалось, что привычный уровень загруженности дорог с заторами до 9 баллов вернется в Москву в середине сентября. В Центре организации дорожного движения призвали водителей быть внимательнее на дорогах, так как на улицах увеличится число детей.
НА МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей
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