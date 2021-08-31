Заторы до 9 баллов вернутся в Москву к середине сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Привычный уровень загруженности дорог с заторами до 9 баллов вернется в Москву в середине сентября, сообщает РИА Новости.
"С середины сентября число автомобилей на дорогах Москвы вернется на прошлогодний уровень. Максимальная загруженность дорог может достигать 8–9 баллов", – говорится в сообщении.
В Центре организации дорожного движения призвали водителей быть внимательнее на дорогах, так как на улицах увеличится число детей.
"Важно соблюдать правила остановки и стоянки – припаркованный в неположенном месте автомобиль может стать причиной серьезного ДТП. Например, оставленная впритык к пешеходному переходу машина помешает водителю увидеть ребенка, который переходит дорогу", – уточнили в ЦОДД.
Отмечается, что на загруженность также будут влиять такие факторы, как погода, дорожные работы и количество мелких аварий.
Кроме того, с начала августа доля работающих удаленно сокращается, что влияет на рост числа машин: в среднем в сутки в сентябре на дорогах будет 3,3 миллиона машин. По пятницам автомобилей будет еще больше из-за отъезда за город на выходные. Заполнятся и столичные парковки, потому что период отпусков подходит к концу и жители города возвращаются к деловой жизни.
В России за год почти треть (28%) автомобилистов тратит на заторы неделю своего времени. В исследовании говорится, что до получаса в заторах ежедневно проводит каждый четвертый автолюбитель страны, а каждому пятому приходится стоять от получаса до полутора часов.
Жители Москвы и Московской области стали рекордсменами по потерянному времени на дорогах. Там без заторов ездит только треть опрошенных. Жители Хакасии, Амурской области и Забайкальского края меньше всего стоят в заторах.
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