Метро запустит вторую волну продаж старых лайтбоксов

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
В московском метро стартует вторая волна продаж старых указателей, демонтированных с разных станций, сообщает пресс-служба подземки.
Продажу лайтбоксов откроют в середине августа. Купить их можно будет в информационном центре на станции "Тушинская" с 08:00 до 20:00.
Уточняется, что как и в предыдущий раз, подготовлено два типа указателей: несветовые и те, что при подключении к электричеству светятся. Среди них есть указатели с надписями "Нет прохода" и "Выход в город", с названием улиц, а также разводящие указатели с перечислением станций и другие.
Стоимость световых конструкций – от 7,5 тысячи рублей, несветовых – от 1,75 до 3,5 тысячи рублей. При определении цены каждого лайтбокса учитывалось его состояние, степень изношенности и историческая ценность.
Продажи старых лайтбоксов, убранных в рамках обновления навигации в подземке, начались с 25 декабря по просьбам пассажиров. Рекорд по продажам зафиксировали 27 декабря, когда посетители купили 94 лайтбокса. В первый день продаж приобретено свыше 50 указателей.
Всего продано свыше 350 указателей, из которых более 75 процентов – световые указатели, которые светятся при подключении к электричеству. В ближайшие дни стартуют продажи новой партии указателей.
Выставить на продажу старые указатели решили после того, как в опросе в соцсетях 84% респондентов поддержали эту инициативу. Всего в голосовании участвовали более 1,6 тысячи человек. В метро сослались на лондонский опыт, где продажа навигационных элементов метро реализовали успешно.
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