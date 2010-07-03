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13:10

Каркас крыши ангара воздушных судов обрушился в Шереметьеве

транспорт происшествия

13:10

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Фото: телеграм-канала LifeShot

Основание крыши ангара обрушилось на территории аэропорта Шереметьево, сообщает "Интерфакс". В результате никто не пострадал.

Представитель пресс-службы аэропорта Роман Генис уточнил, что ангар не имеет отношения к обслуживанию пассажиров. Он расположен вдали от пассажирских терминалов, за пределами летного поля.

На деятельность аэропорта инцидент не повлиял, рейсы выполняются по расписанию.

Аэропорт Шереметьево признан лучшей воздушной гаванью мира по версии британской компании Stasher, предоставляющей услуги по хранению багажа.

Шереметьево возглавил рейтинг ведущих аэропортов мира с наивысшим итоговым показателем в 6,50 балла, выведенным по сумме из восьми отдельных показателей.

В двух из них – соблюдении расписания полетов и дешевизне парковки – московский аэропорт стал лучшим, получив наивысшую оценку в 10 баллов.

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транспорт происшествия

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