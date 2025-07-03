Выгодный тариф будет действовать для участников Ночного велофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Для участников Московского ночного велофестиваля введут выгодный тариф "Велофест". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Велобайк" подготовил специальные условия для участников, а электровелосипеды будут ждать на Лужнецкой набережной. Мы продолжаем повышать доступность, безопасность и удобство велопоездок, делаем их еще выгоднее для горожан по поручению Сергея Собянина", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Арендовать велосипед на три часа можно будет за 549 рублей – три рубля за минуту. Тариф начнет действовать с 3 июля и будет актуален до окончания мероприятия. Пакет будет работать 7 дней с момента оплаты и до истечения трех часов. В этот период тариф можно оформить повторно.

Число велосипедов при этом ограниченно.

Ночной велофестиваль пройдет 5 июля. Длина его маршрута составляет 27 километров. Велосипедисты стартуют с Лужнецкой набережной и завершат поездку около парка "Сокольники". Начало заезда разделено на два временных интервала – 21:00 и 22:00.

Стартовый городок откроется в 20:00. Также до полуночи для участников будет организована развлекательная программа.

Проведение второго ночного велофестиваля запланировано в городе на 2 августа. Помимо него, 13 сентября должен состояться Осенний велофестиваль, а в период с 27 по 28 сентября – Детский.