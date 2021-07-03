Автоэксперт назвал способы продлить срок службы шин

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Россиянам перечислили способы продлить срок службы автомобильных шин. Об этом рассказал эксперт Егор Васильев в интервью агентству "Прайм".

Специалист порекомендовал автомобилистам выбирать правильный стиль вождения. В частности, стоит избегать резких стартов и торможений. Несоблюдение подобного режима повлечет за собой скольжение передних колес и износ внешних боковин, предупредил Васильев.

“И если вы на регулярной основе пытаетесь слишком оптимистично преодолевать повороты, то очень быстро при вполне рабочем протекторе боковина ваших шин придет в плачевное состояние", – заявил эксперт.

Владельцы заднеприводных машин могут столкнуться с повышенным износом внутренних боковин шины. Данный недостаток трудно заметить, при этом он способен уменьшить устойчивость автомобиля.

Васильев посоветовал постоянно контролировать давление в шинах и геометрию подвески. Это даст возможность экономить до 20% ресурса резины.

Ранее экономический эксперт Роман Алеев дал совет, как меньше платить за бензин. Он напомнил, что технически исправный автомобиль расходует меньше топлива.

До этого эксперты журнала "За рулем" дали советы по уменьшению расхода топлива при езде на автомобиле в холодное время года.