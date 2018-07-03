Движение двух электричек на Киевском направлении полностью отменили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение двух электричек на Киевском направлении МЖД полностью отменили, сообщает ЦППК в микроблоге в Twitter.

Речь идет о поездах № 6508 (Апрелевка – Москва) и 6509 (Москва – Апрелевка). Предварительной причиной изменений считают отказ технических средств.

3 июля на участке Москва – Клин запустят дополнительные электрички. Нововведение связано с поздним окончанием матча чемпионата мира по футболу. Поезда будут отправляться с Ленинградского вокзала с интервалом в 30 минут.