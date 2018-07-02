Дополнительные электрички запустят на участке Москва – Клин 3 и 11 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дополнительные поезда будут курсировать на участке Москва – Клин 3 и 11 июля, сообщили в пресс-службе МТППК. В эти дни в столице пройдут игры чемпионата мира по футболу, встречи начнутся в 21:00 и закончатся около 23:00.

"Для того чтобы все футбольные болельщики смогли вернуться домой в позднее время после матчей Московско-Тверская ППК назначила более 20 дополнительных пригородных поездов на участке Москва – Клин", – сказано в сообщении перевозчика.

Увеличенное число составов будет курсировать в течение четырех часов после завершения матчей. Электрички будут отправляться с Ленинградского вокзала с интервалом в 30 минут.

Подробное расписание можно посмотреть на информационных стендах станций и на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам". График публикуют в мобильном приложении "Пригородный билет".

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 июля и на 12 июля до 3:00 будет работать и весь общественный транспорт столицы, включая метро и МЦК.