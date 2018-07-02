Дополнительные электрички запустят на участке Москва – Клин 3 и 11 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дополнительные поезда будут курсировать на участке Москва – Клин 3 и 11 июля, сообщили в пресс-службе МТППК. В эти дни в столице пройдут игры чемпионата мира по футболу, встречи начнутся в 21:00 и закончатся около 23:00.
"Для того чтобы все футбольные болельщики смогли вернуться домой в позднее время после матчей Московско-Тверская ППК назначила более 20 дополнительных пригородных поездов на участке Москва – Клин", – сказано в сообщении перевозчика.
Увеличенное число составов будет курсировать в течение четырех часов после завершения матчей. Электрички будут отправляться с Ленинградского вокзала с интервалом в 30 минут.
Подробное расписание можно посмотреть на информационных стендах станций и на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам". График публикуют в мобильном приложении "Пригородный билет".
Ранее сообщалось, что в ночь на 4 июля и на 12 июля до 3:00 будет работать и весь общественный транспорт столицы, включая метро и МЦК.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: