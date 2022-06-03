Несколько улиц перекроют в Москве из-за парада ретротранспорта

Фото: Агентство "Москва"
Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в центре столицы в связи с проведением парада ретротранспорта. Ограничения введут 4 июня, сообщается в телеграм-канале Дептранса.
В частности, с 08:00 до 10:30 частично перекроют Садовнический проезд. С 10:30 до 11:00 нельзя будет проехать в Устьинском проезде, на Яузском, Покровском бульварах и на Большом Устьинском мосту.
С 11:00 и до окончания мероприятия движение ограничат на Чистопрудном и Белгородском бульварах. Кроме того, на этих двух участках уже действует ограничение парковки.
Водителей попросили планировать маршрут заранее и отказаться от поездок на личном транспорте в центр города в первой половине дня.
Ранее сообщалось, что 4 июня на Чистопрудном бульваре пройдет парад ретротранспорта. В нем примут участие около 30 транспортных единиц. В 10:30 колонна ретротехники начнет движение от станции метро "Новокузнецкая" и к 11:00 прибудет на Чистопрудный бульвар. От Покровских Ворот до метро "Чистые пруды" ее возглавит конка, запряженная лошадьми.
Все желающие смогут рассмотреть технику до 17:00 на Чистопрудном бульваре. В параде будут участвовать трамвайные вагоны, такие как Ф (фонарный) 1908 года выпуска, поезд из вагонов КМ (коломенский моторный) и КП (коломенский прицепной) 1930-х годов, а также вагон МТВ-82 1948 года выпуска.
Трамваи не будут ходить между станциями "Чистые пруды" и "Павелецкая" 4 июня. Ограничения начнут действовать в 08:30 и сохранятся до окончания мероприятия. Пассажирам на это время рекомендовали пользоваться станциями метро "Новокузнецкая" и "Чистые пруды", а также автобусом № 913, он с 10:30 будет продлен от "Павелецкой" до остановки "Воронцово Поле".
В Москве прошла репетиция парада ретротранспорта
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