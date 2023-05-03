Пашинян посчитал проблемой для Армении закрытие турецкого воздушного пространства

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Закрытие Турцией воздушного пространства для армянских авиакомпаний является проблемой для Еревана, передает ТАСС заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Да, есть проблема, ну извините, чья эта проблема? Это наша проблема. Те, кто закрывают наши дороги, они вообще не имеют никаких проблем", – сказал Пашинян.

Ранее сообщалось, что Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов армянских авиакомпаний, которые осуществляли рейсы в третьи страны. Турецкие власти объяснили решение провокациями Еревана против Анкары и Баку. В Турции также предупредили, что готовы пойти на другие меры, если провокации не прекратятся.

Шествие в память о жертвах геноцида армян в Османской империи проходит в Ереване