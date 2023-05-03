Турция закрыла воздушное пространство для Армении для полетов в третьи страны

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Турецкая сторона закрыла свое воздушное пространство для самолетов авиакомпаний Армении, которые осуществляли рейсы в третьи страны. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Мы будем пускать самолеты в нашу страну при необходимости, но пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство не позволим, пока продолжаются провокации (со стороны Армении против Турции и Азербайджана. – Прим. ред.). Если они не прекратят их, то мы пойдем на другие меры", – заявил министр.

Ранее стало известно, что Анкара закрыла свое воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia в европейские страны. По словам главы совета директоров авиакомпании Арама Ананяна, власти Турции решили сделать это без какого-либо предварительного уведомления.

Он назвал данную ситуацию неприятной как для самой компании, так и для ее пассажиров. Flyone Armenia, подчеркнул он, сейчас организовала работу с пассажирами, чьи рейсы были отменены.

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