Свыше 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в ночь на вторник, 3 мая. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Больше всего корректировок внесено в расписание аэропорта Домодедово. Там отменено восемь рейсов и задержано три.

В Шереметьево задержан один рейс и отменено семь. Во Внуково изменено время вылета трех рейсов.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о работе над запуском перевозок в Египет и Турцию на базе чартеров. Сегодня уже есть прямое авиасообщение со Стамбулом. Однако, по ее словам, объемов перевозок пока недостаточно.