Восстановлено движение трамваев в 4-м Рощинском проезде

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение трамваев в 4-м Рощинском проезде восстановлено, как сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"Восстановлено движение трамваев в Рощинском проезде", – указали в ведомстве.

Ранее Дептранс предупредил о том, что трамваи № 26 и 38 задерживаются из-за застрявшего на путях автомобиля. Инцидент произошел в районе остановки "Духовской переулок".