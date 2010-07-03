Вильфанд разрешил москвичам менять резину на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные водители, передвигающиеся в пределах города, могут начать менять резину на летнюю со следующей недели. Об этом Агентству "Москва" сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вместе с тем он предупредил, что при поездках в Подмосковье следует пока повременить с переобувкой автомобилей. В некоторых районах Московской области еще лежит снег, что не способствует хорошему сцеплению с дорожным покрытием.

"Да, сейчас открываются все дачные маршруты, но для поездок по Подмосковью можно было бы менять резину на неделю позже, чем в Москве", – указал Вильфанд.

Он отметил, что на этой неделе ожидается снегопад, который будет сочетаться с минусовыми температурами. В этой связи на дорогах может образовываться наледь. Начиная со следующей недели число дней с плохой погодой будет сокращаться.

"В принципе еще не исключено, что в апреле придет какой-то циклон и запросто может выпасть снег, но это будет уже временный снежный покров", – добавил Вильфанд.

Ранее синоптики предупредили москвичей о похолодании 3 и 4 апреля. Дневная температура не превысит девяти градусов тепла, ночью – в диапазоне от −3 до +2 градусов. В выходные ожидаются небольшие осадки.

