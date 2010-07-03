Похолодание ожидает москвичей в середине недели

Самыми холодными на этой неделе станут среда и четверг, 3 и 4 апреля, сообщил ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, передает РИАМО.
По его словам, в ночь на четверг столбики столичных термометров могут опуститься до минус 6 градусов. Дневная температура в среду и четверг составит плюс 4–9 градусов, в области до плюс 7–9 градусов.
В пятницу и субботу в столичном регионе пройдет атмосферный фронт, который принесет с собой облака и небольшие осадки. Ночные температуры в городе установятся в диапазоне от -3 до +2 градусов, по области – от -4 до +4 градусов.
Днем в пятницу температура воздуха прогреется до 7 градусов, а в субботу столбик термометра поднимется до плюс 9. Настоящая весенняя погода с 13 градусами тепла порадует москвичей в воскресенье днем.
Ранее жителям столицы пообещали весеннее тепло во второй половине апреля.
Пока водителям советуют повременить со сменой зимней резины на летнюю в ближайшие две недели. Из-за перепада ночных и дневных температур на дорогах местами возможно образование гололедицы.
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