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06:25

Похолодание ожидает москвичей в середине недели

общество погода

06:25

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Фото: depositphotos/vvoennyy

Самыми холодными на этой неделе станут среда и четверг, 3 и 4 апреля, сообщил ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, передает РИАМО.

По его словам, в ночь на четверг столбики столичных термометров могут опуститься до минус 6 градусов. Дневная температура в среду и четверг составит плюс 4–9 градусов, в области до плюс 7–9 градусов.

В пятницу и субботу в столичном регионе пройдет атмосферный фронт, который принесет с собой облака и небольшие осадки. Ночные температуры в городе установятся в диапазоне от -3 до +2 градусов, по области – от -4 до +4 градусов.

Днем в пятницу температура воздуха прогреется до 7 градусов, а в субботу столбик термометра поднимется до плюс 9. Настоящая весенняя погода с 13 градусами тепла порадует москвичей в воскресенье днем.

Ранее жителям столицы пообещали весеннее тепло во второй половине апреля.

Пока водителям советуют повременить со сменой зимней резины на летнюю в ближайшие две недели. Из-за перепада ночных и дневных температур на дорогах местами возможно образование гололедицы.

общество погода

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