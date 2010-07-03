Москвичам пообещали весеннее тепло

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Потепление до +15 градусов ожидается в Москве во второй половине апреля, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На этой неделе, по его словам, температура в столице будет держаться около нормы: примерно -1-3 градуса – ночью и 6–8 градусов выше нуля – днем. "Со вторника до четверга будет солнечно, а к пятнице антициклон принесет в столицу небольшие осадки", – цитирует синоптика ТАСС.

В выходные, 6 и 7 апреля, обойдется без осадков. Столбик термометра поднимется до 4–9 градусов тепла, уточнил Вильфанд.

В центре погоды "Фобос" рассказали, что в первые дни месяца из-за мощного потока полярного воздуха в Москве похолодает. Уже 2 апреля температура начнет падать.

В среду, 3 апреля, она опустится до 3–4 градуса тепла. Из-за холодного фронта небо над городом затянут тучи, которые рассеются в четверг. В пятницу снова начнет теплеть.

Водителям советуют повременить со сменой зимней резины на летнюю в ближайшие две недели. Из-за перепада ночных и дневных температур на дорогах местами возможно образование гололедицы.