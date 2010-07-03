В первую неделю апреля в Москве резко похолодает

Из-за мощного потока полярного воздуха в первые дни апреля в Москве похолодает, сообщает центр погоды "Фобос".
Согласно прогнозам, температура начнет опускаться уже 2 апреля. В среду, 3 апреля, столичные термометры покажут 3-4 градуса тепла. Из-за холодного фронта небо над городом затянут тучи, которые рассеются только в четверг.
По словам метеорологов, тепло начнет возвращаться в Москву только в пятницу, 5 апреля. В этот день есть вероятность небольшого дождя. К выходным потеплеет до 10-13 градусов.
Ранее сообщалось, что ночные заморозки вернутся в Москву в начале апреля. Отмечалось, что 2 и 3 апреля возможно понижение температуры в ночное время до минус 6 градусов.
Водителям рекомендуют повременить со сменой зимней резины на летнюю в ближайшие две недели. Из-за перепада ночных и дневных температур на дорогах местами возможно образование гололедицы.
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