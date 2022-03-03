Минтранс РФ запустил горячую линию для поддержания доставки международных грузов

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Министерство транспорта России запустило горячую линию по обеспечению логистики при доставке международных грузов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"В целях поддержания бесперебойной доставки международных грузов Минтранс России 3 марта открыл горячую линию оперативного ситуационного центра по обеспечению транспортной логистики", – говорится в сообщении.

На горячую линию могут обращаться заказчики грузоперевозок и логистические компании при возникновении проблем с осуществлением грузовых перевозок между Россией и другими странами.

На горячую линию можно позвонить по номеру +7 (499) 495-00-11, специалисты отвечают на вопросы с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сроки доставки части отправлений "Почтой России" увеличатся из-за ограничения полетов и вынужденной доставки наземным транспортом. При этом в компании подчеркнули, что сделают все возможное для сохранения непрерывного почтового обмена в любых условиях.

До этого "Почта России" приостановила прием отправлений на Украину. Компания рассматривает варианты транзитной доставки через другие страны. Кроме того, изменила организация и маршруты доставки почты в южные города России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.