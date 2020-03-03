Пассажиры метро воспользовались БКЛ около 58 млн раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пассажиры метро совершили около 58 миллионов поездок по Большой кольцевой линии со дня ее открытия два года назад, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новое кольцо столичной подземки становится все более востребованным у пассажиров. К примеру, если в первый год с момента его открытия по БКЛ ежедневно совершали в среднем 70 тысяч поездок, то сейчас – 120 тысяч.
Самой популярной станцией, по словам Ликсутова, стала "ЦСКА" – за последний год ею воспользовались более 11 миллионов раз. На втором месте – станция "Деловой центр". Третье же по популярности место разделили станции "Петровский парк" и "Шелепиха".
"Незначительно отстает от "Шелепихи" станция "Савеловская", благодаря открытию которой удалось разгрузить одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии. До этого через вестибюли "Савеловской" серой ветки в метрополитен по будням попадали около 60 тысяч раз, после – чуть более 50 тысяч", – добавил заммэра.
Первый участок нового кольца метро со станциями "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр" открылся в феврале 2018 года. В декабре того же года заработала станция "Савеловская".
Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в области метростроения. Южный участок Большого кольца метро запустят в 2021 году. Там расположатся три станции – "Улица Новаторов", "Калужская" и "Зюзино".
Всего же на 70 километрах БКЛ разместится 31 станция, с 19 из которых можно будет пересесть на другие ветки метро, МЦК, МЦД или линии железной дороги.
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