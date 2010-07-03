Движение восстановлено на 60-м километре МКАД после серии ДТП

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Движение транспорта восстановлено на 60-м километре МКАД после серии ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

"Движение на 60-м километре МКАД полностью восстановлено после серии мелких ДТП в 11:20", – сказал представитель ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на 60-м километре МКАД произошло несколько крупных ДТП. Известно об одном пострадавшем.

Массовое ДТП также произошло на 95-м километре МКАД. Как сообщалось ранее, там столкнулись шесть автомобилей. Движение на участке сильно затруднено. Пострадал как минимум один человек. Авария произошла на внешней стороне кольцевой дороги в районе пересечения с Ярославским шоссе. По предварительным данным, причиной ДТП стал сильный гололед.

Снегопад и метель обрушились на Москву 3 марта. По прогнозам синоптиков, в воскресенье в столичном регионе ожидаются облачная погода и до 6 градусов мороза. Гидрометцентр объявил в столице желтый уровень погодной опасности. Водителям рекомендовали пользоваться общественным транспортом.