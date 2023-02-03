Реверсивное движение между Савеловским и Белорусским вокзалами завершится в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Реверсивное движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами завершится в мае 2023 года в связи с открытием двух новых платформ № 5 и 6 для МЦД на Белорусском вокзале. Об этом сообщается на официальном сайте МЖД.

"Навесы над платформами будут выполнены в историческом стиле, соответствующем памятникам архитектуры – Белорусскому вокзалу и Тверскому путепроводу", – говорится в сообщении.

Уточняется, что платформа № 5 является островной. В перспективе она позволит осуществлять кросс-платформенную пересадку пассажиров с МЦД-1 на МЦД-4. Платформу № 6 сместили в сторону остановочного пункта Беговая в связи с обеспечением комфорта для жильцов дома "Управления пароходства канала Москва-Волга" (выявленный объект культурного наследия).

В компании добавили, что за счет переключения движения к новым платформам можно будет приступить к реконструкции третьей платформы, которая будет в дальнейшем обслуживать пассажиров МЦД-4.

Кроме того, будет запущено движение по второму пути на Алексеевской ветви. Продолжается и строительство пешеходного тоннеля для безопасного прохода пассажиров на платформы. На сходах появятся эскалаторы и лифты для маломобильных граждан.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что на западе столицы завершились основные работы первого этапа благоустройства территории возле станции "Мещерская" будущего МЦД-4. В зону благоустройства также вошли улица Матросова и 1-й Дачно-Мещерский проезд.



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