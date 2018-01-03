Возможны увеличенные интервалы в движении электричек на Белорусском направлении

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Электрички на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) могут идти с опозданием из-за задымления в одном из поездов.

"Движение поездов не приостановлено, оно организовано по соседним путям. Возможны увеличенные интервалы в графике движения пригородных поездов", – сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

Задымление произошло в оборудовании под одним из вагонов пригородного поезда днем в среду. На место ЧП оперативно прибыл пожарный поезд. В настоящий момент выясняются причины происшествия.