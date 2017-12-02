"Аэрофлот" отменил 20 рейсов в аэропорту Шереметьево 2 декабря

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"Аэрофлот" отменил 20 рейсов, которые должны были прибыть и вылететь из аэропорта Шереметьево 2 декабря.

58 рейсов перенесли, сообщается на сайте авиакомпании. Отменены рейсы между Шереметьево и Красноярском, Минском, Ростовом-на-Дону, Дюссельдорфом, Краснодаром, Малагой, Миланом, Римом, Минеральными Водамии Стамбулом.

Всего в столичных аэропортах задержали почти 100 рейсов. Аэродромные службы перешли на усиленный режим работы. 2 декабря в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра, за сутки в городе выпало более трети месячной нормы осадков.