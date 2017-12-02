Почти 100 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Почти 100 рейсов задержали в трех столичных аэропортах из-за непогоды.

По данным "Яндекс.Расписания" к 9:30, в аэропорту Шереметьево задержали 68 рейсов, в Домодедово – 24, во Внуково – 6. В последних двух отменили 6 и 1 рейс соответственно. В Жуковском все рейсы отправляются по расписанию.

Аэродромные службы перешли на усиленный режим работы, сообщает "Интерфакс". Расчищаются взлетно-посадочные полосы, перроны и рулежки, из-за чего создаются задержки на вылет и прилет. Их продолжительность составляет от полутора до двух часов.

2 декабря в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Его порывы будут достигать от 12 до 17 метров в секунду.