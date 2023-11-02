Временно закрыт для входа и выхода восточный вестибюль станции "Новогиреево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Восточный вестибюль станции метро "Новогиреево" временно закрыт для входа и выхода, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По требованию полиции пассажиры некоторое время не смогут воспользоваться выходами 1–4. Им рекомендуется использовать западный вестибюль (выходы 5–8).

Ранее движение поездов было приостановлено на станции "Пражская" Серпуховско-Тимирязевской линии из-за человека на путях. Из-за случившегося не было движения составов между станциями "Бульвар Дмитрия Донского" и "Южная", в обратном направлении были увеличены интервалы. Вскоре движение восстановили.