02 ноября, 13:48Транспорт
Временно закрыт для входа и выхода восточный вестибюль станции "Новогиреево"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Восточный вестибюль станции метро "Новогиреево" временно закрыт для входа и выхода, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
По требованию полиции пассажиры некоторое время не смогут воспользоваться выходами 1–4. Им рекомендуется использовать западный вестибюль (выходы 5–8).
Ранее движение поездов было приостановлено на станции "Пражская" Серпуховско-Тимирязевской линии из-за человека на путях. Из-за случившегося не было движения составов между станциями "Бульвар Дмитрия Донского" и "Южная", в обратном направлении были увеличены интервалы. Вскоре движение восстановили.
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