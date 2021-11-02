В Москве могут снизить нештрафуемый порог скорости

Фото: Агентство "Москва"
Депутат Мосгордумы Дарья Беседина предложила снизить нештрафуемый порог скорости с 20 до 5 километров в час. При этом нарушителей хотят штрафовать на сумму до 20 000 рублей, сообщает "Коммерсант".
Беседина предложила штрафовать на 500 рублей при превышении на 5–10 километров в час, на 1 000 рублей – при превышении на 10–20 километров в час, на 2 500 рублей – при лишних 20–40 километрах в час. За превышение на 40–60 километров в час нарушителей предлагают наказывать обязательными работами до 35 часов или штрафом 10 000 рублей, на 60–80 километров в час – до 60 часов обязательных работ или штрафом 15 000–20 000 рублей с лишением прав.
Автомобилиста, который превысил ограниченную скорость более чем на 80 километров в час, Беседина предложила наказывать административным арестом до 15 суток с лишением прав.
Замглавы столичного Дептранса Андрей Корнеев поддержал законопроект, но подчеркнул, что документ еще нужно доработать.
"Главный вопрос – сможет ли водитель контролировать скорость машины настолько точно, чтобы уложиться в 5 километров в час. Лучше установить лимит на уровне 10 километров в час", – отметил он.
Депутат Мосгордумы Павел Тарасов считает, что нештрафуемый порог позволяет избежать наказания при рваных скоростных режимах, когда на коротком участке дороги устанавливают разные ограничения, а водитель не успевает сбросить скорость до нужного значения.
Если депутаты Мосгордумы поддержат законопроект, то его направят на рассмотрение в Госдуму.
В новом Кодексе об административных правонарушениях также есть статья, которая регулирует превышение скорости. В обновленной редакции наказывать предлагается за превышение на 20–40 километров в час, 40–60 километров в час, свыше 60 километров в час и повторное превышение более чем на 40 километров в час. МВД также предложило увеличить штраф до 5 000 рублей за превышение скорости на 60–80 километров в час.
Ранее в России предложили оборудовать автомобили внутренним ограничителем скорости. Предлагается ввести обязательную установку специального оборудования в автомобиль уже при его производстве на заводе.
В России предложили лишать водителей прав за систематические нарушения
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