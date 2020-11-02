Скидки на проезд начнут действовать на двух линиях московского метро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На двух линиях метрополитена Москвы начнет действовать система скидок на проезд. Об этом информирует сайт Московского транспорта.

Сообщается, что скидки на проезд составят до 50% от стоимости стандартного билета. Система вводится со 2 ноября на двух линиях – Таганско-Краснопресненской и Некрасовской. Скидку можно будет получить во время проезда в два временных промежутка – с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

Отмечается, что это первый пилотный проект такого рода в России. Он продлится до 2 июля 2021 года. Цель нововведения – снизить нагрузку на метро в час пик.

Как уточнили в пресс-службе метрополитена, по билету "Кошелек" транспортной карты "Тройка" у пассажиров спишется 20 вместо 40 рублей. По банковской карте спишется 22 вместо 44 рублей за одну поездку.

По билету "Единый" на 60 поездок или по безлимитному "Единому" на карте "Тройка" будет начисляться компенсация. По 20 рублей будут еженедельно зачислять на "Кошелек" за каждый день, в который была совершена поездка в рамках пилотного проекта.

В пресс-службе добавили, что скидка не будет распространяться на бумажные билеты Единый и на льготные проездные билеты.

Ранее систему скидок в метро анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.