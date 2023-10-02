02 октября, 21:47Транспорт
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили
Фото: 123RF/komokvm
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале оперштаба по республике.
Уточняется, что ограничения будут действовать до 06:00 вторника, 3 октября.
Ранее в российском министерстве транспорта предупредили, что движение будет приостановлено из-за проведения восстановительных работ. Ограничения начали действовать с 21:00 2 октября.
Там также уточнили, что полностью возобновить проезд по Крымскому мосту собираются 1 ноября.
До этого о приостановке движения сообщалось 1 октября. Граждан призвали сохранять спокойствие.
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